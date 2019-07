Una particella quantistica esotica come base per i computer quantistici

I ricercatori dell'Università dell'Illinois di Chicago, in collaborazione con i loro colleghi dell'Università di Amburgo, hanno immaginato una particella quantistica esotica, chiamata fermione di Majorana, che potrá essere utilizzata in futuro come elemento base dei qubit e la realizzazione di computer quantistici.

Più di 50 anni fa, Gordon Moore, ex CEO di Intel, ha osservato come il numero di transistor sul un chip di un computer raddoppi ogni 18-24 mesi. Questa tendenza, ora nota come Legge di Moore (ultimamente, invece, ha preso piede la Legge di Neven), è proseguita fino ai giorni nostri, portando a transistor di dimensioni dell'ordine dei nanometri. A queste grandezze, la fisica classica, che forma la base su cui lavorano i nostri computer attuali, cessa di funzionare e viene sostituita dalla meccanica quantistica. Pertanto, non è più possibile rendere i transistor ancora più piccoli.



A meno che i ricercatori non riescano a capire come usare la meccanica quantistica come nuova base per la prossima generazione di computer.



Invece di usare bit di computer classici che memorizzano informazioni codificate in zeri e in uno, si potrebbero escogitare "bit quantistici", o qubit in breve, che utilizzerebbero le leggi della meccanica quantistica, aumentando in tal modo esponenzialmente la velocità di calcolo.



"Di solito, quando si fa cadere un cellulare, non si cancellano le informazioni contenute al suo interno", ha detto Dirk Morr, professore di fisica alla UIC e autore dello studio. "Nei computer quantistici, tuttavia, poiché c'è un numero infinito di possibili stati in cui si trova il qubit, le informazioni possono perdersi molto più facilmente."



Per formare qubit più robusti e affidabili, i ricercatori si sono rivolti ai fermioni di Majorana, particelle quantistiche che si presentano solo in coppia.



"Abbiamo solo bisogno di un fermione Majorana per qubit, quindi dobbiamo separarli gli uni dagli altri", ha detto Morr.



Costruendo qubit da una coppia di fermioni di Majorana, le informazioni possono essere codificate in modo affidabile, purché le Majorana rimangano sufficientemente distanti.



Per ottenere questa separazione, e per vedere un singolo fermione di Majorana, è necessario creare un "superconduttore topologico", un sistema in grado di condurre correnti senza alcuna perdita di energia ma allo stesso tempo legato ad un "nodo topologico".



Per costruire un superconduttore topologico, i colleghi di Morr hanno posizionato un'isola di atomi di ferro magnetico, con un diametro dell'ordine dei nanometri, sulla superficie del renio, un superconduttore. Il gruppo di Morr aveva previsto che usando un microscopio a scansione, si sarebbe potuto vedere un fermione di Majorana come una linea luminosa lungo il bordo dell'isola degli atomi di ferro. Esattamente ciò che il gruppo sperimentale ha osservato.



Nel frattempo poi, siamo a lavoro anche su un "internet quantistico". Un periodo sicuramente molto molto eccitante!