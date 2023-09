Questa particella oscura potrebbe risolvere grandi misteri dell'Universo

Nel corso degli anni, molti scienziati hanno cercato di dare una descrizione teorica della materia oscura, nell’attesa di riuscire a vedere anche solo un pezzettino di questa sfuggente sostanza. Una delle teorie prevede la presenza di una particella misteriosa chiamata fotone oscuro. Ma cosa implicherebbe per il resto della fisica?

Per scoprirlo, alcuni fisici hanno studiato alcune collisioni tra particelle ipotizzando che i fotoni oscuri esistano davvero. L’analisi ha dimostrato che il fotone oscuro si adatta molto meglio ai risultati degli esperimenti rispetto al modello standard della fisica delle particelle. Inoltre, sembra che l’esistenza del fotone oscuro possa spiegare un’anomalia del moto del muone che, a oggi, rappresenta un bel problema per il modello standard.

"L'esistenza della materia oscura è stata stabilita con certezza dalle sue interazioni gravitazionali, ma la sua natura precisa continua a sfuggirci nonostante gli sforzi dei fisici di tutto il mondo", afferma Anthony Thomas, fisico dell'Università di Adelaide.

Quando si parla di materia oscura, il modello standard non è di alcun aiuto e dobbiamo ipotizzare la presenza di altre particelle per spiegare la presenza di questa sostanza, che permea l’intero Universo. Una possibilità è che siano coinvolti in qualche modo ipotetici fotoni oscuri. Così come i fotoni normali sono un vettore di forza per l'elettromagnetismo, i fotoni oscuri potrebbero essere collegati alla materia oscura.

Questi risultati non sono una prova definiva della reale esistenza dei fotoni oscuri. Tuttavia, gli autori sperano che questo nuovo studio possa spingere altri ricercatori a interpretare le anomalie dei loro esperimenti alla luce della presenza di queste misteriose particelle.