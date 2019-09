Le particelle si muovono più velocemente in zone più affollate

Una ricerca mostra come il trasporto di particelle in cellule già affollate di ulteriori particelle, possa essere più veloce del movimento di queste in un ambiente meno affollato, per quanto questo possa sembrare controintuitivo. C'è però una condizione: le particelle si devono muovere da aree densamente affollate a zone meno affollate.

I processi cellulari dipendono strettamente dalla comprensione della dinamica di queste particelle.



"La folla è comune nei sistemi viventi a diverse scale di grandezza", ha detto Ayusman Sen, Verne M. Willaman professore di chimica, uno dei leader del team di ricerca.



Continua, "L'interno delle cellule è molto, molto affollato di proteine, macromolecole e organelli. Le molecole che sono coinvolte nelle reazioni chimiche necessarie alla cellula devono essere trasportate attraverso questo ambiente affollato e viscoso per trovare i reagenti prodotti dai suoi partner. Se l'ambiente è uniformemente affollato, il movimento rallenta, ma sappiamo che l'interno di una cellula non è uniforme; ci sono gradienti di macromolecole e altre specie. Quindi, eravamo interessati a come questi gradienti avrebbero influenzato il trasporto su nanoscala".



I ricercatori hanno tracciato le molecole a cui erano interessati riuscendone a seguire i movimenti attraverso ambienti diversi, utilizzando un dispositivo microfluido. Questo può essere riempito con diverse soluzioni, in cui i ricercatori stabiliscono gradienti (in poche parole la concentrazione) di macro-molecole nel fluido. Decidono cioè quanto è grande la "folla". Un po' come creare una propria cellula artificiale dove condurre esperimenti.



"Siamo rimasti sorpresi di vedere che i traccianti [le molecole che avevano scelto di seguire] si muovevano più velocemente in gradienti più affollati", ha detto Farzad Mohajerani, uno studente laureato in ingegneria chimica. "Pensiamo che questa folla eserciti una pressione sui traccianti per costringerli verso aree meno dense".



"I nostri esperimenti e modelli non solo mostrano che le molecole possono muoversi più velocemente attraverso gradienti affollati macromolecolari, ma pensiamo che questi tassi di movimento possano aumentare ulteriormente all'interno delle cellule viventi reali, dove altre molecole attive potrebbero aumentare la pressione di affollamento", ha concluso Ayusman Sen.



Un risultato apparentemente controintuitivo, ma certamente interessante.