Particelle che si pensava si respingessero si attraggono, rivoluzionando la fisica

Nella fisica delle particelle il principio "gli uguali si respingono e gli opposti si attraggono" governa incontrastato, ma un gruppo di chimici dell'Università di Oxford ha appena scritto un nuovo capitolo, ricco di sorprese e intrighi.

Proprio come nei drammi amorosi, si scopre che anche nel microcosmo delle particelle cariche esiste una forza capace di superare l'avversione tra cariche simili, dimostrando che, in qualche modo, l'amore trova sempre una via, anche tra le entità più improbabili. "Il fenomeno continua a sorprendermi ogni volta che lo osservo" ammette Sida Wang, autore principale dello studio, testimoniando la meraviglia di fronte a questa inattesa attrazione tra particelle dello stesso segno.

Normalmente, se si tentasse di avvicinare elettroni o protoni nello spazio vuoto, questi si respingerebbero ferocemente, seguendo la legge di Coulomb, un pilastro della chimica che alimenta le dinamiche atomiche e le relazioni tra particelle. Tuttavia, Wang e il suo team hanno sperimentato con particelle di silice in soluzioni diverse, scoprendo che le regole cambiano drasticamente quando si introduce un solvente nella miscela.

Attraverso esperimenti attenti che variavano l'acidità della soluzione e la struttura molecolare del solvente, e osservando le particelle al microscopio ottico, hanno rilevato un comportamento del tutto inaspettato: le particelle di silice caricate negativamente, anziché respingersi, si avvicinavano tra loro in soluzioni acquose. Questa attrazione insolita potrebbe essere influenzata dal pH della soluzione, variando l'intensità dell'attrazione tra le particelle quando si passa da un ambiente relativamente acido a uno basico.

Sorprendentemente, le particelle caricate positivamente non mostravano lo stesso comportamento in soluzioni acquose, ma si avvicinavano quando veniva usato l'alcool come solvente. La spiegazione di questo fenomeno risiede in quello che i ricercatori hanno chiamato "forza di elettrosolvatazione": l'interazione tra la struttura del solvente, i suoi componenti carichi e la superficie delle particelle crea una forza attrattiva netta, che supera la repulsione Coulombiana e aggrega le particelle di silice nonostante la loro carica uguale.

Questa scoperta potrebbe aprire nuovi orizzonti in svariati campi scientifici, dall'elaborazione farmaceutica alla comprensione delle malattie, fino allo sviluppo di nuove tecnologie nanometriche, offrendo nuove prospettive su come le particelle cariche si muovono e interagiscono in soluzione. "Incredibilmente, le molecole cariche ugualmente possono sperimentare una forte e insospettata attrazione a lungo raggio, anche in condizioni fisiologiche" concludono Wang e i suoi colleghi.