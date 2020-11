Questo particolare tè amazzonico stimola la formazione di nuovi neuroni

Diverse bevande hanno delle proprietà dagli effetti particolari sul nostro corpo: il caffè, per esempio, va bevuto dopo la colazione poiché altrimenti potrebbe impedire il corretto metabolismo; un tè specifico proveniente dall’Amazzonia, però, potrebbe aiutare a formare nuovi neuroni grazie a una componente naturale specifica.

È stato uno studio condotto dall’università Complutense di Madrid (UCM) e pubblicato nel giornale Translational Psychiatry a scoprire, dopo quattro anni di sperimentazione in vitro e in vivo sui topi, che dopo l’assunzione di tale tè questi ultimi mostrano una maggiore capacità cognitiva. A confermarlo sono stati i ricercatori José Ángel Morales del Dipartimento di Biologia Cellulare e José Antonio López della Facoltà di Psicologia, i quali hanno inoltre spiegato che “Questa capacità di modulare la plasticità cerebrale suggerisce che ha un grande potenziale terapeutico per una vasta gamma di disturbi psichiatrici e neurologici, comprese le malattie neurodegenerative”.

Il tè in questione è l’ayahuasca, bevanda prodotta mescolando la vite ayahuasca (Banisteriopsis caapi) e l'arbusto di chacruna (Psychotria viridis): la componente naturale detta dimetiltriptamina (DMT), presente nella prima pianta citata, si lega a un recettore serotoninergico del cervello di tipo 2A che, normalmente, dovrebbe causare effetti allucinogeni particolarmente accentuati. Modificando un recettore specifico, però, l’effetto verrebbe rimosso facilitando così la possibile somministrazione ai pazienti.

Secondo i ricercatori dell’UCM, in questo modo si potrebbe mantenere l’effetto più positivo - ovvero generare neuroni e cellule neurali come astrociti e oligodendrociti – senza causare così particolari effetti collaterali per chi soffre per esempio di patologie come Alzheimer e Parkinson, malattie neurodegenerative che colpiscono milioni di persone. Morales ha concluso la ricerca affermando: “La sfida è attivare la nostra capacità dormiente di formare neuroni e quindi sostituire i neuroni che muoiono a causa della malattia. Questo studio mostra che DMT è in grado di attivare le cellule staminali neurali e formare nuovi neuroni”.

Curiosamente, anche l’inizialmente citato caffè potrebbe aiutare a combattere l’insorgere del Parkinson, come dimostra uno studio di settembre condotto negli Stati Uniti.