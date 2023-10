Questo particolare cristallo può deformare la luce come fa la gravità

Alcuni scienziati giapponesi sono riusciti a curvare la luce in modo simile a quanto accade in vicinanza di oggetti molto massicci, come galassie e buchi neri. La loro impresa, raggiunta grazie a un particolare cristallo fotonico, potrebbe avere importanti applicazioni nel mondo dell’elettronica e delle telecomunicazioni.

La relatività generale di Einstein insegna che la materia è in grado di deformare lo spazio-tempo intorno a lei. Di conseguenza, la luce che passa in prossimità di oggetti molto pesanti viene deviata dal suo normale cammino in linea retta perché è il tessuto stesso della realtà a essere curvato.

Questo bizzarro comportamento, ormai una pietra miliare della fisica moderna, è evidente quando osserviamo galassie e altri enormi corpi celesti ma è praticamente invisibile su scale più piccole.

Per riprodurre in laboratorio la curvatura senza bisogno di enormi masse, gli autori del nuovo studio hanno sfruttato un cristallo fotonico, un oggetto in cui l'indice di rifrazione della luce cambia periodicamente. Grazie a questa loro proprietà fisica, i cristalli fotonici appaiono iridescenti.

Questi materiali sono abbastanza semplici da riprodurre sperimentalmente e, in realtà, ce ne sono diversi anche in natura: gli opali, le piume di pavone e le ali scintillanti delle farfalle sono esempi di cristalli fotonici.

In questo caso, gli scienziati sono riusciti a realizzare un cristallo fotonico di silicio altamente regolabile. Modificando la vicinanza tra le sue parti fondamentali, la luce che attraversa il cristallo curva in modo del tutto simile a quanto succede in presenza di grandi masse, un fenomeno chiamto anche pseudogravità.

Questa ricerca ci potrebbe aiutare a scoprire qualcosa di più sui tanti misteri che coinvolgono la gravità ma potrebbe anche portare a interessanti innovazioni tecnologiche. Secondo il fisico Masayuki Fujita dell’Università di Osaka, infatti, "in futuro la scoperta potrebbe essere sfruttato per le comunicazioni 6G".