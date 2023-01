In questa particolare illusione ottica cosa vedi per prima? Pochi capiscono al volo

Ancora una volta torniamo a parlare di illusioni ottiche, veri e propri enigmi per la mente che riusciranno a farmi "scervellare" per qualche minuto. Un ottimo esercizio da fare durante la giornata odierna tra un dolciume e l'altro. In breve: cosa vedete per prima nell'immagine, un elfo o due uccelli?

Queste tipologie di rappresentazioni vengono utilizzate spesso dagli scienziati che cercare di capire la psicologia di un individuo. Per definizione, infatti, un'illusione è un'immagine che fa percepire qualcosa che non è presente o che fa apparire in modo scorretto qualcosa che nella realtà si presenta diversamente.

Si tratta di un mondo particolarmente intricato e possiamo definire tre categorie differenti per ognuna di queste immagini:

Illusioni ottiche, causate da fenomeni puramente ottici e pertanto non dipendenti dalla fisiologia umana;

Illusioni percettive, generate a causa delle fisiologia dell'occhio;

Illusioni cognitive, dovute all'interpretazione che il cervello dà delle immagini.

Insomma, così come avrete potuto ben capire questo mondo è davvero enorme e comprende numerosi stili e soprattutto tipi... che vengono creati (anche) dagli scienziati per cercare di capire come pensano gli individui.

L'illusione di oggi non sarà accademica, certo, ma rappresenta una sfida abbastanza intricata per tutti coloro che sono alla ricerca di un passatempo: cosa vedete per prima? Pochi riescono al volo e, soprattutto, pochi distinguono le due figure!