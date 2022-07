Un modo particolare di morire? Farsi inghiottire da questi animali

Prendendo spunto da un bizzarro (quanto azzardato) "esperimento" svolto da un conduttore televisivo durante un documentario su Discovery Channel, scopriamo quali animali sono in grado di inghiottirci vivi interamente .

Iniziando proprio dall'anaconda protagonista del documentario, c'è da dire che questo enorme serpente tenderà sempre a stritolare la propria preda rompendole le ossa, asfissiandola, ed uccidendola quindi ben prima di inghiottirla. Sarebbe infatti molto pericoloso avere un animale anche di grandi dimensioni come un cervo, vivo nello stomaco, tanto da poterla portare anche alla morte.

I coccodrilli invece, ci ridurrebbero in piccoli pezzi poiché non ingoiano per intero le loro vittime. Una balenottera invece per quanto le dimensioni lo facciano credere, avrebbe serie difficoltà per via del suo esofago. È talmente ristretto, da consentire il passaggio di oggetti grandi al massimo come un melone.

Il vero animale (probabilmente l'unico) in grado di inghiottire un essere umano per intero senza prima doverlo uccidere, sarebbe il capodoglio. Questi imponenti animali possono raggiungere quasi i 20 metri di lunghezza e superare le 45 tonnellate di peso.

Nonostante infatti sia dotato di affilati denti, questi servono in particolare a catturare ed immobilizzare le prede, ma non a "masticarle". Tale compito viene dunque delegato ad una delle quattro camere dello stomaco.

Qui troviamo delle pareti massicce e muscolose, utili per macinare letteralmente animali di grandi dimensioni come calamari o altri pesci. Nelle successive camere, avviene invece la normale digestione con i succhi gastrici.

Il capodoglio più famoso di sempre? Moby Dick ovviamente, e a quanto pare non è solo un racconto di fantasia ma esiste davvero!