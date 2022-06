Questo particolare rover per la Luna potrebbe farvi avere qualche incubo

Dimenticate le forme "standard" dei rover lunari, perché un nuovo prototipo di robot lunare, creato dall'azienda giapponese robotica GITAI e in collaborazione con l'agenzia spaziale del paese JAXA, ha deciso di sovvertire tutti i paradigmi dell'argomento, creando una "creatura robotica" non convenzionale.

È stato chiamato R1 e si tratta, in poche parole, di un centauro con tanto di mani e artigli per l'esplorazione del corpo celeste. Il droide nel video che potrete osservare qui sopra viene visto navigare su un terreno lunare simulato con velocità e facilità, fermandosi a intermittenza per eseguire una serie di lavori, come ad esempio raccogliere e imballare un campione di polvere lunare.

L'automa è uno dei tanti robot spaziali attualmente in fase di sviluppo presso GITAI che, secondo quanto riporta la CNN, è stato commissionato da JAXA come parte di un modello di privatizzazione spaziale simile a quello della NASA.

"Il nostro obiettivo è raggiungere il successo nella commercializzazione della robotica per lo spazio e quindi ridurre il costo del lavoro spaziale a un centesimo", ha affermato Sho Nakanose, CEO di GITAI, in una nota. "Riteniamo che il nostro successo contribuirà alla vera commercializzazione dello spazio". Ultimamente sono tanti i paesi che stanno puntando alla Luna, come la Cina - che ha stretto un accordo con la Russia - e moltissimi altri governi.