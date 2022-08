Questa particolare teoria sull'esistenza di tre specie di T. Rex diverse è stata distrutta

All'inizio di quest'anno è stato pubblicato uno studio sui dinosauri che ha stravolto un po' la comunità scientifica. In questo documento si affermava che il Tyrannosaurus rex fosse, in realtà, composto da tre specie di dinosauri differenti. Tuttavia un nuovo studio pubblicato recentemente ha sfatato completamente questa convinzione.

"Il Tyrannosaurus rex rimane l'unico vero re dei dinosauri", ha affermato il coautore dello studio Steve Brusatte, paleontologo dell'Università di Edimburgo in Scozia all'American Museum of Natural History (AMNH) di New York City.

Il controverso documento pubblicato all'inizio dell'anno ha proposto che il T. rex fosse composto da tre specie separate, identificate come T. rex standard, T. imperatore e T. regina. Gli autori hanno basato le loro scoperte su un'analisi di femori e denti di 38 esemplari, ma molte affermazioni non tornavano e, inoltre, gli autori non hanno assegnato definitivamente una specie a ogni esemplare analizzato.

Il nuovo studio, tuttavia, annulla tutto quello che è stato detto precedentemente: "Recentemente, una teoria audace è stata annunciata con grande clamore: quello che chiamiamo T. rex era in realtà più specie", continua Brusatte. "È vero che i fossili che abbiamo sono alquanto variabili in termini di dimensioni e forma, ma come mostriamo nel nostro nuovo studio, quella variazione è minore e non può essere utilizzata per separare ordinatamente i fossili in ammassi facilmente definiti."

"I confini anche delle specie viventi sono molto difficili da definire: ad esempio, gli zoologi non sono d'accordo sul numero di specie viventi di giraffe", ha affermato il coautore dello studio Thomas Holtz, dell'Università del Maryland e allo Smithsonian National Museum. "Diventa molto più difficile quando le specie coinvolte sono antiche e conosciute solo da un numero abbastanza piccolo di esemplari."

Insomma, di T. Rex ce n'è uno.