Questi particolari fossili d'oro del Giurassico ci hanno mentito per secoli

Di fossili ne esistono di tanti tipi. Tuttavia, gli addetti ai lavori pensavano che la pirite, minerale chiamato anche l'oro degli sciocchi, fosse l'ingrediente principale che conferiva ai resti della formazione Posidonia Shale, risalente al Giurassico inferiore e che si trova in Germania, la sua colorazione... ma non è così!

I fossili, pensate, risalgono a un periodo di circa 183 milioni di anni e utilizzando un microscopio elettronico a scansione ad alta potenza, secondo uno studio pubblicato nell'edizione di marzo 2023 del rivista Earth-Science Reviews, gli scienziati hanno faticato a trovare pirite.

"Abbiamo raccolto campioni che pensavamo sarebbero stati sicuramente tutti di pirite. Se ne trovava solo un po', ma fondamentalmente era tutta calcite fosfatata o gialla. È stato praticamente uno shock per tutti noi che abbiamo lavorato alla carta", ha affermato il coautore dello studio Rowan Martindale, professore associato presso il Dipartimento di Scienze geologiche dell'Università del Texas.

Quella che si pensava fosse pirite, era in realtà minerali fosfatici con calcite gialla: la fonte del bagliore dorato dei fossili (forse c'è più oro nei tuoi capelli). "Il processo di piritizzazione avviene solo in ambienti anossici", afferma il coautore James Schiffbauer, professore associato di scienze geologiche presso l'Università del Missouri. "Questi campioni si trovano in scisti scuri e neri dove ci aspettavamo che questo fosse un ambiente anossico."

Insomma, non è tutto oro quello che luccica.