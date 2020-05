Una particolarissima varietà di lumaca 'Drago Blu' ha invaso le coste del Texas

Un parco situato sulla costa del Texas ha riferito che c'è stato un aumento insolito negli avvistamenti di alcune particolari lumache di mare. Il protagonista dell'invasione è il Glaucus atlanticus, conosciuto anche come "Drago Blu".

Il parco Padre Island National Seashore (PINS) esorta i visitatori ad avvicinarsi con cura poiché il processo di digestione di questi molluschi li rende un pericolo. Questo luogo è protetto dal governo e ospita numerose specie rare, minacciate e in via di estinzione. I draghi blu non sono inaspettati sulle rive del parco, ma secondo i funzionari del PINS sono una scoperta rara e gli avvistamenti di queste lumache blu sono sempre più in aumento.

Il glaucus atlanticus è una specie insolita di nudibranco (un sottordine di molluschi) il cui livello di minaccia aumenta in base alle loro recenti abitudini alimentari. Queste vivaci lumache di mare utilizzano degli organi urticanti per cacciare. Per questo motivo, la puntura di un drago blu può essere grave come quella di una medusa, nonostante le sue piccole dimensioni di 3 centimetri.

"Se vedi un drago blu nel parco, lasciati stupire dalla scoperta rara", afferma la pagina del Padre Island National Seashore in un post su Facebook, "Ma mantieni la distanza!" Insomma, meglio godersi lo spettacolo a distanza di sicurezza.