Partire a caccia di diamanti? In questa miniera aperta a tutti, è possibile

In Arkansas, negli Stati Uniti, esiste realmente una miniera aperta a tutti. Vediamo nello specifico la sua particolare storia e come si può accedere.

Stiamo parlando del cratere di diamanti a Murfreesboro, Arkansas nel quale è presente un parco nazionale con un grande campo arato, già famoso per il ritrovamento di un raro diamante marrone. L'enorme fortuna è data dalla sua posizione, poiché il Crater of Diamonds State Park è situato infatti su un camino kimberlitico (una particolare formazione geologica) di lamproite, ed è per questo motivo che vi si trovano le gemme preziose. Ma quando è stato scoperto?

Il sito nacque nel 1906 quando Giovanni Huddlestone trovò casualmente due cristalli particolari nella sua fattoria. Il sospetto che potessero essere dei diamanti fu difatti confermato poco dopo. Proprio da quel momento, iniziò una vera e propria "corsa ai diamanti".

Ben presto, il sig. Huddleston decise di vendere il terreno che divenne subito l'attuale miniera pubblica conosciuta in tutto il mondo. Da quel momento, tale luogo ha portato alla luce migliaia di diamanti e gemme preziosissime.

Secondo i funzionari, i visitatori trovano più di 600 diamanti ogni anno e tra i più importanti non possiamo non citare l'immenso 40 carati chiamato "Zio Sam" , ovvero uno tra i più grandi e importanti diamanti mai scoperti negli interi Stati Uniti.

Che state aspettando dunque? Armatevi di un setaccio speciale e partite anche voi alla ricerca di pietre preziose e se avrete fortuna, magari riuscirete a trovare pietre delle dimensioni del diamante rosa più grande degli ultimi 300 anni!