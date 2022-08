Sta per partire il viaggio più lungo mai fatto nello spazio da un essere vivo, ecco cos'è

Alla fine di questo mese ormai arrivato agli sgoccioli, la NASA lancerà la missione Artemis 1 Moon che ha una grande peculiarità: conterrà campioni viventi - banalmente del semplice lievito - che verranno successivamente lanciati nello spazio profondo.

L'esperimento fornirà dati senza precedenti sugli effetti dello spazio profondo sulle forme di vita terrestri, o almeno è questo l'obiettivo. Il suo nome? BioSentinel! La missione "è la prima del suo genere", ha affermato in una dichiarazione della NASA Matthew Napoli, project manager del progetto presso l'Ames Research Center della NASA in California.

Centinaia di ceppi di lievito saranno trasportati a bordo di un cubesat, che ha più volte dimostrato il suo valore. Artemis 1 verrà lanciata sui costosissimi Space Launch Systems (SLS) della NASA e porterà in un'orbita intorno al Sole il piccolo veicolo spaziale per studiare gli effetti della radiazione solare sugli organismi che hanno lasciato il campo magnetico del nostro pianeta.

Contemporaneamente altri ceppi di lievito si trovano a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per osservare le differenze. La cosa incredibile è che BioSentinel intraprenderà il viaggio più lungo mai fatto nello spazio da un essere vivente; una missione importante per capire come lo spazio profondo sia capace di influenzare gli organismi viventi, così da non cogliere l'umanità impreparata per le future destinazioni, come Marte e la Luna.