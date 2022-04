Partita la missione Crew-4 di SpaceX: AstroSamantha torna finalmente nello Spazio

Dopo una serie di rinvii di minore entità, finalmente stamattina è avvenuto il fatidico lancio della missione Crew-4 di SpaceX. A bordo della capsula Dragon c'erano quattro astronauti, tra cui la nostra fantastica Samantha Cristoforetti (detta "AstroSamantha") la quale sulla ISS occuperà un ruolo di prestigio.

Un lancio da manuale, come solo la compagnia di Elon Musk, SpaceX, sa fare. Ormai la routine e i mezzi usati per queste missioni sono ben noti ai più: il vettore adoperato è un Falcon 9 (al suo quarto volo) e la capsula Crew Dragon C211, al suo primo utilizzo e inaugurata proprio per Crew-4. Come soprannome le è stato dato quello di "Freedom".

La partenza è avvenuta oggi 27 aprile alle ore 09:52 del fuso orario italiano, partendo dal Complesso di Lancio 39A del Kennedy Space Center della NASA, Florida.

L'equipaggio internazionale di astronauti a bordo della capsula è diretto verso la Stazione Spaziale Internazionale e andrà a costituire il quarto gruppo di astronauti con missione commerciale che sia mai approdato sulla ISS.

A bordo della stazione, i quattro astronauti di Crew-4 avranno il compito di condurre diversi esperimenti di ricerca, utili alla NASA e all'ESA per prepararsi ai soggiorni spaziali più duraturi e complessi, in funzione delle missioni lunari Artemis che si avvicinano sempre di più.

L'astronauta italiana Samantha Cristoforetti torna quindi nello spazio dopo ben 8 anni dalla sua ultima missione (sempre sulla ISS), ma questa volta ricoprirà un ruolo di alto prestigio: la Cristoforetti sarà Leader del Segmento orbitale americano, ossia il capo e responsabile di tutti i moduli e componenti di nazionalità statunitense, europea e canadese.

AstroSam avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di Comandante della Stazione Spaziale, ma per alcune "riprogrammazioni" interne è stato deciso un altro ruolo. Probabilmente la guerra tra Russia e Ucraina ha sconvolto i piani, anche se non c'è mai stata una conferma ufficiale.

Con Samantha Cristoforetti sono partiti il comandante Kjell Lindgren, il pilota Robert Hines e la specialista di missione Jessica Watkin. Se tutto andrà come previsto attraccheranno alla ISS verso le 2:13 di stanotte.