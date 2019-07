La partita del secolo tra Federer e Djokovic entra anche nella storia di Sky

La finalissima di Wimbledon, andata in scena ieri pomeriggio dal campo centrale dell'All English Club di Londra, continua a rompere record su record. Non solo infatti è stata la più lunga del torneo con circa 5 ore di battaglia, ma è anche entrata nella storia di Sky, che l'ha trasmessa in esclusiva anche in 4K HDR.

Il match che ha visto protagonisti Federer e Djokovic infatti ha ottenuto un'audience media di 760.685 spettatori, con uno share di 6,16% e 2.323.943 spettatori. Dati alla mano, si tratta della finale più vista di sempre su Sky Sport, dopo quella del 2015 in cui si erano contrapposti proprio lo svizzero ed il serbo, registrando però 465mila spettatori media.

Il quinto set, andato in onda tra le 18:10 e le 20:08 è stato seguito da 965.075 spettatori medi (7,62 di share e 1.816.807 contatti unici) su Sky, mentre i 9 minuti del decisivo tie-break del quinto set (19.59-20.08) hanno tenuto davanti alla tv 1.126.627 spettatori medi, con il 7,43% di share e 1.284.337 spettatori unici.

Ottimo riscontro anche per "Studio Wimbledon" prima e dopo l’incontro, con 226 mila spettatori medi per il pre match e 238 mila al termine della sfida.

La giornata sportiva di ieri è stata anche caratterizzata dal Gran Premio di Gran Bretagna della Formula 1, andato in onda alle 15:10 e visto da 1.217.535 spettatori medi (share del 9,46% e 2.052.295 spettatori unici).

Tornando alla finale Djokovic-Federer, su SkySport.it i contenuti ad essa legati sono stati i più visti nel mese di Luglio, con 200 mila visite. Sui social invece ha ottenuto 78mila interazioni.