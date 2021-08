Quali partite della Champions League trasmetterà Amazon Prime Video?

Nel coeso dell'evento in cui è stato svelato che la Champions League sarà trasmessa in 4K HDR su Prime Video, Marco Foroni ed Alex Green hanno anche spiegato come sarà composta la programmazione della Champions League sulla piattaforma.

Complessivamente, saranno trasmesse 17 partite a stagione di Champions League, di mercoledì. Amazon selezionerà la partita con protagonista una delle quattro squadre italiane (Inter, Milan, Atalanta e Juventus) e quando una di queste giocherà in casa la trasmissione avverrà in 4K HDR.

Le diciassette partite a stagione includono la Supercoppa UEFA (in programma l'11 Agosto 2021 tra Chelsea e Villareal), due partite dei playoff, sei dei gironi ed otto gare ad eliminazione diretta (quattro degli ottavi di finale, due dei quarti e le due semifinali).

Ricordiamo che per la visione sarà necessario disporre di un abbonamento Prime, che ha un costo di 3 Euro al mese o 36 Euro all'anno. Coloro che hanno sottoscritto il programma di Amazon infatti non dovranno pagare alcun extra per poter seguire la Coppa dalle Grandi Orecchie.

Il commento delle sfide sarà affidato a Sandro Piccinini e Marco Ambrosini, mentre la lista dei talent comprende gli ex campioni Julio Cesar, Federico Balzaretti, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Luca Toni e Clarence Seedorf.