Quali partite della Champions League saranno trasmesse su Mediaset Infinity?

Come ormai noto, Mediaset ha acquisito i diritti per la trasmissione in streaming della Champions League fino al 2024. Oltre che su Canale 5, dove saranno visibili le migliori partite del martedì di coppa, il Biscione si affiderà anche alla piattaforma pay Infinity+.

Nello specifico, su gli abbonati Infinity+ avranno la possibilità di vedere tutte le partite del martedì (di cui una appunto visibile anche gratuitamente su Canale 5) e 7 delle 8 partite del mercoledì della fase a gironi.

Complessivamente, su Infinity+ gli utenti abbonati, che pagheranno il canone mensile, avranno accesso a 121 match, di cui 17 gratis su Infinity e 104 su Infinity+, incluse semifinali e finali.

Ricordiamo che anche Amazon trasmetterà la Champions League, con la migliore partita del mercoledì visibile gratuitamente su Prime Video per tutti coloro che posseggono un abbonamento Prime. Anche Sky ha acquisito i diritti per la trasmissione della Coppa dalle Grandi Orecchie: gli abbonati al pacchetto Sport della pay tv avranno la possibilità di vedere tutte le partite ad eccezione di quelle disponibili su Amazon, che possono comunque essere seguite tramite l'applicazione di Prime Video installata nel decoder Sky Q.

Tornando a Mediaset, di recente è emerso come saranno scelte le partite di Champions League trasmesse su Canale 5.