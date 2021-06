Quali partite di Euro 2020 saranno trasmesse in chiaro in 4K? Il palinsesto completo

Dopo aver spiegato dove vedere Euro 2020 su Sky, Rai e Tivùsat, ora ci sofferiamo esclusivamente sulla piattaforma satellitare che come noto trasmetterà 27 match in 4K in maniera completamente gratuita. Vediamo qual è il palinsesto completo sulla base delle informazioni diffuse da Tivùsat, con i relativi accoppiamenti dell'Italia.

Venerdì 11 Giugno

21:00, Turchia - Italia

Sabato 12 Giugno

15:00, Galles - Svizzera

21:00, Belgio - Russia

Domenica 13 Giugno

15:00, Inghilterra - Croazia

21:00, Paesi Bassi - Ucraina

Lunedì 14 Giugno

21:00, Spagna - Svezia

Martedì 15 Giugno

21:00, Francia - Germania

Mercoledì 16 Giugno

21:00, Italia - Svizzera

Giovedì 17 Giugno

21:00, Paesi Bassi - Austria

Venerdì 18 Giugno

21:00, Inghilterra - Scozia

Sabato 19 Giugno

18:00, Portogallo - Germania

21:00, Spagna - Polonia

Domenica 20 Giugno

18:00, Italia - Galles

Lunedì 21 Giugno

21:00, Finlandia - Belgio

Martedì 22 Giugno

21:00, Repubblica Ceca - Inghilterra o Croazia - Scozia

Mercoledì 23 Giugno

21:00, Portogallo - Francia o Germania - Ungheria

Ottavi

Sabato 26 Giugno alle 21 se l'Italia si qualifica prima nel Gruppo A

Domenica 27 Giugno ore 21

Lunedì 28 Giugno ore 21

Martedì 29 Giugno ore 21

Quarti di finale

Venerdì 2 Luglio ore 18

Venerdì 2 Luglio ore 21 con l'Italia se si qualifica

Semifinali

Martedì 6 Luglio ore 21 se si qualifica l'Italia

Mercoledì 7 Luglio ore 21

La finalissima invece andrà in onda domenica 11 Luglio alle ore 21 dallo stadio di Wembley a Londra.