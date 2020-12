Sono partite Le Stelle di Unieuro: tante offerte di Natale fino al 24 Dicembre

Dopo aver parlato degli sconti di oggi di Mediaworld, Unieuro lancia "Le Stelle di Natale", i nuovi sconti che saranno disponibili fino al 24 Dicembre 2020 su tantissimi prodotti e che prendono il posto dei "Natalissimi".

Partendo come sempre dai TV, l'LG OLED65CX6LA da 65 pollici è disponibile a 1999 Euro, i 20% in meno rispetto ai 2499 Euro di listino. Tra i TV QLED, invece, il QE55Q60TAU da 55 pollici può essere acquistato a 679,90 Euro, per un risparmio del 31% rispetto ai 999 Euro imposti. Il QE55Q90TAT da 55 pollici invece passa a 1299 Euro, il 35% in meno rispetto ai 1999 Euro di listino. Interessante anche la promozione sul QE65Q70TAT da 65 pollici, che viene proposto a 999 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, il Samsung Galaxy A51 viene proposto a 249,90 Euro, mentre l'Oppo Reno 4Z passa a 299,90 Euro, mentre lo Xiaomi Mi Note 10 Lite è disponibile a 279,90 Euro, per un risparmio del 30%. Interessante anche la promozione sul Samsung Galaxy S10 Lite, a 399,90 Euro, con Huawei P40 Lite a 139 Euro.

Sulla maggior parte dei prodotti viene anche offerta la consegna a casa gratuita oltre che la possibilità di effettuare il pagamento rateale secondo le condizioni vantaggiose proposte da Unieuro. La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.