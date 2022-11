Quali partite dei Mondiali di Qatar 2022 trasmetterà la Rai?

Con l’attivazione del canale Rai 4K su digitale terrestre, è ufficialmente iniziata la marcia d’avvicinamento alla kermesse calcistica che prenderà il via il prossimo Novembre. Broadcaster ufficiale per l'Italia sarà la TV di Stato, nonostante l'assenza della nostra nazionale.

La Rai ha già reso nota la programmazione, che comprende tutte le 64 partite della Coppa del Mondo, in diretta ed in esclusiva. Nel dettaglio, saranno suddivise così:

37 in onda su Rai 1

19 in onda su Rai 2

8 in onda su Rai Sport HD

Tutti gli incontri che andranno in onda in prima serata nella fase a gruppi, e tutti i match ad eliminazione diretta (dagli ottavi alla finale) saranno trasmessi su Rai 1.

Rai 2 e Rai Sport HD saranno invece dedicate alla trasmissione degli incontri della prima fase, con Rai Sport HD che sarà dedicato ai match che si giocheranno in contemporanea nella fase a gironi.

Rai metterà in campo anche Rai Radio1 e Radio 1 Sport, che racconteranno tutta la Coppa del Mondo con la propria squadra di telecronisti.

Oltre che su digitale terrestre e Tivùsat, gli sportivi potranno accedere alla programmazione anche tramite RaiPlay, per non perdere nemmeno un minuto dei Mondiali di Qatar 2022 in streaming da PC, tablet e smartphone.