Quali partite della Serie A trasmetterà Sky dalla prossima stagione?

Il cerchio intorno all'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A si è ormai concluso da tempo, ma nel frattempo continuiamo la nostra marcia d'avvicinamento alla nuova stagione facendo il punto su cosa sarà visibile dalla prossima stagione sul pacchetto Sky Calcio.

Come noto, infatti, a Sky è andato il bundle 2 del bando d'assegnazione della Serie A, che permette alla pay tv di Comcast di trasmettere tre partite del nostro campionato in co-esclusiva su DAZN, che trasmetterà tutti e 10 i match di cui 7 in esclusiva.

Gli abbonati a Sky Calcio, nello specifico, ogni settimana potranno seguire:

La sfida del sabato sera alle 20:45;

La partita della domenica alle 12:30;

Il posticipo del lunedì sera alle 20:45.

Le stesse partite saranno trasmesse anche su Sky digitale terrestre, oltre che chiaramente su Sky Go, Sky Q via Fibra e Sky Q via satellite.

Ricordiamo che, alla luce della diversa composizione del pacchetto Sky Calcio, dalla giornata di ieri 1 Luglio 2021 è possibile godere del recesso senza penali da Sky, a patto però di rispettare alcuni requisiti di cui abbiamo parlato nell'approfondimento dedicato a cui vi rimandiamo. Il costo del pacchetto Sky Calcio da Ottobre passerà a 5 euro al mese.

Sky trasmetterà anche la Champions League ed Europa League, oltre che la Conference League.