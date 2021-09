Quali partite della Serie A DAZN trasmetterà su digitale terrestre?

Dopo avervi spiegato come acquistare il decoder DAZN TV Box, che la piattaforma di Perform ha lanciato qualche settimana fa per facilitare la visione della Serie A attraverso il digitale terrestre, oggi vediamo quali saranno i match del nostro campionato che saranno visibili sul DAZN Channel.

Come abbiamo ampiamente avuto modo di spiegare, il DAZN Channel rappresenta un canale digitale curato da DAZN su cui saranno trasmesse alcune partite della Serie A tra le sette per cui possiede la piena esclusiva. Sono quindi esclusi i match che potranno essere visti anche su Sky Calcio (tre a settimana). DAZN spiega anche che saranno visibili anche altri contenuti, come alcune partite del calcio internazionale ed eventi sportivi e contenuti originali di DAZN.

In caso di contemporaneità di più partite della Serie A TIM (è il caso della domenica classica con tre partite in contemporanea alle 15), DAZN spiega che "selezionerà, a propria discrezione, quale partita mandare in onda tra quelle in contemporanea".

Conseguentemente, quindi, le partite di Serie A che saranno visibili ogni weekend sul DAZN Channel saranno cinque.

Sottolineiamo ancora una volta che solo attraverso TIMVision Box o tramite il DAZN TV Box che può essere acquistato solo nelle aree in cui c'è scarsa o assente copertura internet.