Quali partite di Serie A saranno trasmesse da DAZN in esclusiva e da Sky?

Nella giornata di ieri è stato sorteggiato il calendario della prossima Serie A che per la prima volta in assoluto sarà asimmetrico. Al termine dell'evento, la Lega ha diffuso un documento in cui fa il punto sugli slot delle gare sia per i turni normali che infrasettimanali.

Scongiurato lo spezzatino, le finestre di gara saranno le seguenti:

Sabato ore 15

Sabato ore 18

Sabato ore 20:45

Domenica ore 12:30

Domenica ore 15:00 (tre gare)

Domenica ore 18:00

Domenica ore 20:45

Lunedì ore 20:45

A ciò ovviamente si aggiungono i turni infrasettimanali che sono già stati decisi. Tuttavia, per quanto riguarda la programmazione televisiva la Lega ha anche fatto il punto sulla divisione delle partite tra DAZN e Sky. lo schema che si seguirà sarà il seguente:

Sabato ore 15 - DAZN

Sabato ore 18 - DAZN

Sabato ore 20:45 - Sky + DAZN

Domenica ore 12:30 - Sky + DAZN

Domenica ore 15:00 (tre gare) - DAZN

Domenica ore 18:00 - DAZN

Domenica ore 20:45 - DAZN

Lunedì ore 20:45 - Sky + DAZN

La Lega Serie A evidenzia anche che tutte le 10 gare di ogni singola giornata saranno oggetto di scelta da parte dei licenziatari dei pacchetti 1 (DAZN) e 2 (Sky) seguendo l'ordine che mostriamo nella tabella presente in calce. La Lega comunque sottolinea che al momento della scelta da parte dei licenziatari provvederà ad informare gli utenti tramite i propri canali ufficiali.

Tutte le informazioni sul pick e la programmazione sono disponibili sul documento ufficiale della Lega.