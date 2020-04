E' partito l'Mi Fan Festival di Xiaomi: fino al 50% di sconto sugli smartphone

Sono partite le offerte speciali sullo store di Xiaomi, in occasione del via all'Mi Fan Festival 2020. La società cinese propone un'ampia gamma di promozioni su smartphone e dispositivi, ed offre dei bonus sulla base di quanto si spende.

Il Redmi 7A, nella configurazione con 2GB di RAM e 32GB di storage può essere acquistato a 69,90 Euro, la metà rispetto ai 139,90 Euro. Sconto di 100 Euro invece sullo Xiaomi Mi 9T con 6GB di RAM e 64GB di memoria, lo smartphone con telecamera a popup per i selfie e tripla camera da 48 megapixel posteriore, che è disponibile a 229,90 Euro.

Il modello con 6GB di RAM e 64GB di storage di Redmi Note 8 Pro invece passa da 259,90 a 199,90 Euro. Le iniziative sono davvero tante: spendendo 100 Euro si può ottenere un buono sconto da 10 Euro, mentre per ogni 200 Euro di spesa si riceverà un buono da 20 Euro. Infine, ogni 300 Euro spesi Xiaomi regalerà 30 Euro.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell'evento, e vi invitiamo a tenere d'occhio queste pagine anche nei prossimi giorni per ricevere tempestivamente tutte le novità sulle offerte che metterà in campo Xiaomi in occasione della sua festa annuale.