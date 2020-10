Quale partito politico italiano non ha mai espresso un presidente del Consiglio?

Tra i partiti politici del nostro paese, ovviamente durante l'Italia repubblicana, uno in particolare non ha mai espresso un presidente del Consiglio.

Stiamo parlando del Partito liberale, fondato sull'impostazione liberale, così come dice anche il nome, liberista e laica dello Stato. Il Partito svolse un ruolo abbastanza modesto nel panorama politico italiano, a causa di un limitato consenso elettorale, nonostante abbia esercitato sempre un notevole prestigio intellettuale ed espresse i primi due presidenti della Repubblica Italiana: Enrico De Nicola e Luigi Einaudi.

Enrico De Nicola è conosciuto come il primo presidente della Repubblica Italiana. Il 1º gennaio 1948, così come ricorda la storia, assunse il titolo di Presidente della Repubblica Italiana, mantenendoli fino al successivo 12 maggio. De Nicola è ricordato, oltre ad aver affidato l'incarico ad un solo presidente del Consiglio (Alcide De Gasperi), per essere stato l'unico politico del nostro Stato ad aver ricoperto sia la carica di presidente del Senato della Repubblica sia quella di presidente della Camera dei deputati.

Luigi Numa Lorenzo Einaudi, invece, è stato il secondo presidente della Repubblica Italiana, considerato uno dei padri della Repubblica del nostro paese. Se il nome non vi è nuovo c'è un motivo: il figlio del Presidente, Giulio, fondò la famosa casa editrice che porta il suo nome, la Giulio Einaudi Editore, mentre suo nipote è Ludovico Einaudi, il famosissimo musicista e compositore (anche di numerosi film).