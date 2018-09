Partito il progetto per rimuovere 80.000 tonnellate di plastica dal Pacifico

Questa Domenica da San Francisco è partito l'Ocean Cleanup System 001, prima struttura di un'ambizioso progetto che punta a ripulire l'isola di plastica del Pacifico, accumulo di spazzatura galleggiante grande a tal punto da essere stato riconosciuta dall'Unesco come nuovo stato americano, il Garbage Patch State.

Il sistema di pulizia sfrutterà le correnti, il vento e le onde per muoversi, non danneggerà flora e fauna marina e condenserà 50 tonnellate di plastica all'anno in un unico punto. Nonostante il numero sia esiguo paragonato alle 80.000 tonnellate presenti in acqua ad oggi, questo riuscirebbe comunque a ridurre e annullare il carico di 8 tonnellate che ogni anno viene buttato nell'oceano. Questa plastica poi verrà recuperata da alcune navi che provvederanno a trasportarla in apposite zone dedicate al riciclo. Il sistema sarà soltanto il primo dei 60 che il progetto conta di immettere nel Pacifico, puntando verso l'obiettivo di estrarre la metà della plastica presente in acqua entro 5 anni.

L'Ocean Cleanup System 001 è stato studiato appositamente per adattarsi all'ambiente: delle fasce di 3 metri immerse nell'acqua concentreranno la plastica in delle zone precise, mentre tutta la struttura si porrà intorno alle grandi masse di rifiuti con una forma ad U. Per due settimane il sistema verrà monitorato costantemente per evitare possibili danni a fauna locale e al plankton: successivamente, verrà spostato all'interno del Pacific Trash Vortex. Il cima all'articolo potete trovare un video che spiega precisamente il meccanismo dietro a questo Ocean Cleanup Project.