Il Partito Sintetico, in Danimarca c'è un partito politico guidato dall'IA

Abbiamo visto l'intelligenza artificiale venire utilizzata in molti campi, da quelli artistici a quelli amministrativi, ma tra qualche tempo potremmo vedere l'IA anche in politica: il Partito Sintetico in Danimarca, infatti, vuole schierare un candidato robotico alle elezioni generali.

A capo del gruppo c'è un chatbot chiamato Leader Lars, con cui è possibile parlare addirittura attraverso Discord (cliccando qui). "Credo nell'uguaglianza per tutte le persone, indipendentemente dalla razza, dal sesso o dalla religione", ha affermato l'intelligenza artificiale. "Credo che tutti dovrebbero avere le stesse opportunità e che nessuno dovrebbe essere discriminato."

Mentre queste affermazioni sembrano essere incredibilmente lungimiranti rispetto al pensiero di molti politici esistenti, l'IA è stata addestrata sulle politiche dei partiti danesi marginali a partire dal 1970, con l'idea di rappresentare i valori e le politiche del 20% dei cittadini del paese che non votano alle elezioni danesi. A differenza di molti altri, Lars ascolterà effettivamente il pubblico e si svilupperà di conseguenza (anche se sappiamo che non è una buona idea dare certi software in pasto al pubblico).

Gli obiettivi dell'intelligenza artificiale sembrano essere chiari: "assicureremo un lavoro a tutti i disoccupati con otto ore di lavoro al giorno per quattro anni, anche su un periodo di 10 anni", promette un manifesto dell'IA". Il Partito Sintetico, inoltre, promette anche un reddito minimo pagato agli studenti che continuano gli studi.

La visione di questo gruppo politico è un futuro in cui l'IA coesisterà con gli esseri umani e renderà la società migliore. Questi ambiziosi scopi si scontrano però con la realtà, poiché il partito difficilmente arriverà al ballottaggio in tempo per le elezioni di novembre, con appena 12 firme (al momento in cui è stato redatto l'articolo originale) rispetto alle 20.000 di cui avrebbe bisogno.