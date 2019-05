Un partner indiano di Facebook e Instagram ha spiato i vostri post privati

Oltre 260 impiegati di un partner indiano di Facebook e Instagram avrebbero avuto accesso ai post privati di milioni di utenti. Anche quelli nascosti dal diario o archiviati, se è stato caricato online era accessibile all'azienda. Tutto per addestrare una intelligenza artificiale. A rivelarlo è Reuters.

L'azienda in questione sarebbe la Wipro, ed ha sede in India. La ricostruzione degli eventi possibile solo grazie alla testimonianza anonima dei dipendenti, che temevano di perdere il loro lavoro, o altre ritorsioni.

Foto, video e post, perfino quelli messi in privato. Tutti i contenuti postati su Facebook e Instagram. L'operazione va avanti dal 2014, e i contenuti sarebbero stati divisi in cinque categoria per aiutare l'intelligenza artificiale a sviluppare la capacità di distinguere i diversi contenuti. Ad esempio capire cosa è un selfie, e cosa invece una foto scattata ad un automobile o ad una pietanza.

Ma non solo, anche i post ironici da quelli seri. Una cosa che sarebbe utile per la moderazione dei contenuti, ad esempio: in questo modo si individuano rapidamente le possibili minacce.

Ennesimo scandalo che riguarda la privacy all'interno dell'ecosistema di Facebook. Ora il social vuole voltare pagina e puntare tutto sulla privacy, creando un Facebook pubblico, e uno privato. Motore importante di questa iniziativa potrebbe essere una nuova criptovaluta.