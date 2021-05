POCO diventa partner ufficiale di League of Legends PG Nationals 2021

Il brand POCO, in occasione del PG Nationals Summer Split 2021, entra in campo e sostiene i League of Legends PG Nationals, il principale torneo italiano del famosissimo titolo multiplayer di casa Riot Games, in qualità di Partner Ufficiale, sostenendo così la promettente realtà eSports del Belpaese.

Diventare partner di questo importante appuntamento per POCO è un modo per sostenere gli eSports e i giocatori professionisti, ma anche e soprattutto per costruire un legame forte tra la community di POCO e quelle legate al mondo dei videogiochi. Andrea Crociani, Brand Manager Italia di POCO, ha spiegato: “Gli eSports sono ormai un fenomeno inclusivo, tanto quanto lo è POCO. Abbiamo scelto di supportare League of Legends PG Nationals in qualità di partner ufficiale perché il gaming e gli eSports devono essere casa nostra. Vogliamo posizionare POCO come brand di riferimento per tutti gli appassionati di eSports visto che i nostri smartphone, tra cui l’ultimo POCO M3 Pro 5G, sono prodotti pensati e creati per il pubblico che segue eventi imperdibili come questo”.

La competizione PG Nationals 2021 avrà inizio ufficialmente domani, 1° giugno 2021, e sarà trasmessa in streaming sul canale Twitch ufficiale di PG Esports. I turni successivi si svolgeranno ogni mercoledì e giovedì, fino alle tanto attese finali, previste per il 7 di agosto. Non resta altro che mettersi comodi e godersi insieme a POCO il più importante torneo italiano di League of Legends del 2021: il PG Nationals sta per iniziare!