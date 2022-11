Partnership DAZN-Deezer: sei mesi di Deezer Premium senza costi aggiuntivi

A pochi giorni dall'annuncio della partnership tra DAZN e Gazzetta dello Sport, la piattaforma di streaming della Serie A lancia una nuova promozione in collaborazione con Deezer, che permette di ottenere sei mesi di Deezer Premium senza costi aggiuntivi.

Fino al 31 Gennaio 2023, gli utenti con un abbonamento DAZN attivo potranno attivare sei mesi di Deezer Premium senza costi aggiuntivi.

Ciò che bisogna fare è semplicemente accedere alla pagina dedicata sul sito di Deezer ed inserire il voucher inviato da DAZN via mail.

Le due parti hanno evidenziato che gli utenti potranno ascoltare anche brani, album, playlist musicali, podcast e canali direttamente su Deezer senza pubblicità. Prossimamente è prevista anche l'aggiunta di contenuti speciali dedicati al mondo dello sport e della musica.

"Alla fine del periodo di prova gratuito, l'offerta sarà automaticamente convertita in un abbonamento Deezer Premium scontato al prezzo di 9,99€ al mese a meno che non venga data disdetta almeno 48 ore prima del rinnovo automatico. È possibile annullare l’abbonamento in qualsiasi momento" si legge nelle condizioni dell'offerta, che è valida solo per i residenti in Italia una sola volta per utente fino al 31 Gennaio 2023 e non è cumulabile con altre promozioni. "Il codice non verrà restituito, sostituito o rimborsato neanche in caso di smarrimento o furto. Il codice non può essere rivenduto. Deezer non risponde di eventuali danni di alcun tipo derivanti dallo smarrimento, dal furto o dall'uso fraudolento del codice da parte di terzi".