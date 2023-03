Partono i Comet Days: sconti fino al 50% anche su smartphone e laptop

Saranno attivi fino al 15 Marzo 2023 i Comet Days, che propongono sconti fino al 50% su tanti prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui troviamo anche degli smartphone e smartwatch, oltre che TV.

Partendo proprio dai TV, segnaliamo il Samsung Neo QLED QE55QN90BATXZT da 55 pollici a 1099,45 Euro, in calo del 45% rispetto ai 1999 Euro di listino, mentre il QE55S95BATXZT da 55 pollici viene proposto a 2499 Euro, il 40% in meno dai 2499 Euro imposti dal produttore. Il TV LG OLED 48A26LA da 48 pollici passa ad 899 Euro: in questo caso la riduzione è del 30% rispetto ai 1299 Euro precedenti.

Nel campo informatica, invece, il monitor Acer Nitro QG271 è disponibile a 139 Euro, in calo del 33% dai 209,90 Euro precedenti, mentre il notebook MSI Katana GF66 passa a 1349 Euro, con un risparmio del 32% rispetto ai 1999 Euro di listino.

Non mancano le promozioni sugli smartphone: il Galaxy A23 5G nella variante 4/128GB è disponibile in offerta a 249 Euro, il 28% in meno rispetto ai 349,90 Euro di listino, mentre il Galaxy S22 da 128 gigabyte viene scontato a 649 Euro, il 26% in meno rispetto agli 879 Euro imposti dal produttore asiatico.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.