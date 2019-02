Partono da Euronics gli 'Sconti Online' su telefonia, tablet e TV

Dopo Trony, anche Euronics lancia oggi il nuovo volantino, battezzato "Sconti Online" e valido fino al prossimo 7 Marzo, solo sulla piattaforma di e-commerce della catena di distribuzione. Come sempre, il volantino abbraccia varie categorie di prodotti.

Da fronte dei tv, citiamo la Philips 32PHS4203/12 da 32 pollici a 179,99 euro rispetto ai 259 Euro di listino, per un risparmio del 30,51%. In offerta però anche la Samsung UE55NU7170UXZT da 55 pollici, che può essere acquistata a 499 Euro dai precedenti 599 Euro, in questo caso per uno sconto del 16,69%. La Hisense H65AE6030 invece passa da 699 a 619 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, il Samsung Galaxy J6 è disponibile a 179 Euro, mentre Huawei P20 Lite passa a 259 Euro. In offerta anche qualche top di gamma, come l'Xperia XZ Premium, su cui viene applicato uno sconto e passa da 729,9 a 499,90 Euro, mentre l'LG G7 ThinQ può essere acquistato a 499 Euro.

Dal fronte informatica e tablet, il Lenovo Tab4 10 Plus nella colorazione bianca può essere acquistato a 299 Euro, mentre il Tab 2 A10 è disponibile a 149 Euro.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.