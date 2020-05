Partono da Mediaworld le offerte per la Festa della Mamma: sconti fino al 10 Maggio

Mediaworld ha ufficialmente lanciato il volantino della "Festa della Mamma", che sarà attivo solo online fino al prossimo 10 Maggio e consente di godere di un'ampia gamma di sconti su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica.

Il Samsung Galaxy S20+ 4G, nella colorazione cosmic black può essere acquistato ad 899 Euro, rispetto ai 2019 Euro di listino, mentre il MediaPad T3 da 10 pollici WiFi Only passa a 149,99 Euro, dai precedenti 169,99 Euro. In sconto troviamo anche il MacBook Air da 13 pollici con SSD da 256GB, a 1199 Euro; sempre restando nel fronte Apple, l'iPad Pro da 11 pollici del 2018 WiFi, co 64GB di memoria può essere acquistato a 699 Euro. L'Apple Watch Series 3 GPS, con cassa da 38mm in alluminio grigio siderale e cinturino sport nero, invece, è disponibile a 239,99 Euro.

Interessante anche l'offerta sul Samsung Galaxy Fit del 2019, a 74,99 Euro, per un risparmio netto di 25 Euro.

Nella categoria "Game/Fun", invece, troviamo il DJI Mavic 2 Pro a 1350 Euro, mentre l'action cam DJI Osmo Action, viene proposta a 279,99 euro, 100 Euro in meno rispetto al prezzo di listino. La GoPro HERO7 invece è disponibile a 169,99 Euro.

L'Amazon Echo Dot di terza generazione, invece, può essere acquistato a 34,99 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.