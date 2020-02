Partono i Mega Sconti Mediaworld: offerte fino al 1 Marzo su TV, smartphone e PC

Ripartono i Mega Sconti di Mediaworld, questa volta però solo online. Dalla giornata di ieri la catena di distribuzione ha dato il via al nuovo volantino disponibile solo sul sito web, che comprende prodotti legati all'informatica, fotografia, telefonia ed intrattenimento domestico.

Partendo proprio dai TV, l'LG OLED 55B9PLA da 55 pollici può essere acquistato a 1299 Euro, rispetto ai 1699 Euro precedenti. In sconto troviamo anche il Sony KD55XG7077 a 499 Euro e l'LG 75SM9900PLA da 75 pollici a 3999 Euro, rispetto ai 4999 Euro di listino.

Fronte telefonia, l'Oppo Reno nella colorazione jet black passa a 381,65 Euro, per un risparmio di circa 68 Euro dai 449 Euro che la catena di distribuzione proponeva in precedenza, mentre Huawei P30 da 128GB passa a 454,93 Euro. In offerta ci sono anche tanti indossabili: il Fitbit Inspire viene proposto a 59,49 Euro, il Suunto 3 Fitness a 134,99 Euro ed il Garmin Venu nella colorazione granite blue a 319 Euro.

Per quanto riguarda la fotografia, invece, la Panasonic DMC-TZ100EGK può essere acquistata a 419 Euro.

Interessanti anche le offerte sui PC ed accessori per la smart home: il Microsoft Surface Book 2 con SSD da 1 terabyte, schermo da 13 pollici e processore i7 passa a 2414,30 Euro, mentre iPad Pro da 11 pollici WiFi + Cellular con 64 gigabyte di memoria interna può essere acquistato a 1015,55 Euro.