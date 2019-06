Partono questa notte da Mediaworld 48 ore di sconti NO IVA!

Partiranno questa notte, alla mezzanotte di Sabato 22 Giugno, quarantotto ore di sconti speciali da Mediaworld. La catena di distribuzione, infatti, ha svelato che taglierà il 18,04% del prezzo di vendita sui prodotti su cui viene applicata l'IVA al 22%.

Le promozioni saranno valide sia online che nei negozi sparsi nel nostro paese. Parteciperanno all'iniziativa anche i prodotti acquistati con finanziamento, entro e non oltre il 5 Luglio 2019.

Sono esclusi invece quello in abbonamento come smartphone, internet e televisori, oltre che le prevendite e prenotazioni. Come accaduto già in passato Mediaworld non estenderà la promozione ai prodotti di editoria, ricariche, cofanetti, servizi o carte regalo.

Il calcolo dello sconto avviene sul prezzo al netto di IVA al 22% e sarà pari al 18,04% e verrà applicato in cassa. Almeno al momento però non sono trapelate indiscrezioni sulle offerte che proporrà la catena di distribuzione, ma come sempre vi terremo aggiornati nella giornata di domani indicando le migliori offerte.

Le 48 ore No IVA termineranno domenica 23 Giugno.

