Partono oggi i dazi di Trump: GPU sempre più care negli USA, un duro colpo al gaming su PC

Lo avevamo anticipato qualche settimana fa e oggi arriva la conferma: i prezzi dei componenti per PC subiranno un aumento negli Stati Uniti a causa dei dazi imposti da Trump sulla Cina. Fino ad oggi però non si aveva idea della loro influenza pratica sui prezzi, cerchiamo quindi di capire cosa succederà nelle prossime settimane.

Come indicato da WccfTech, i dazi di Trump vanno a toccare diverse categorie di prodotti. Sono comprese le GPU, le CPU, le RAM e gli hard disk meccanici. Gli SSD dovrebbero essere esclusi, così come tastiere e mouse. Non sono soggetti a dazi anche i prodotti per-assemblati, come PC e portatili, così come anche i server. La tassa è del 10% ed entra in vigore da oggi 24 settembre. Evitare l’aumento dei prezzi è possibile per i produttori, ma le scelte che possono intraprendere hanno un costo.

La prima possibilità è quella di assorbire la tassa diminuendo i margini di guadagno, una scelta che non piace di certo alle aziende tech. La seconda è quella spostare la produzione al di fuori della Cina, in paesi come Taiwan. Gli OEM americani invece, potrebbero spostare l’assemblaggio dei prodotti in Messico. Quasi tutte queste soluzioni richiedono tempo, motivo per cui, negli Stati Uniti, i prezzi sono irrimediabilmente destinati a salire nei prossimi mesi.

WccfTech ha usato le nuove GPU di NVIDIA per mostrare l’aumento dei prezzi che arriverà a breve nel mercato americano:

RTX 2080 Ti Gaming X Trio: da $1231 a $1310

RTX 2080 Ti DUKE 11G OC: da $1212 a $1290

RTX 2080 Ti VENTUS 11G OC: da $1203 a $1280

RTX 2080 Gaming X Trio: da $849 a $900

RTX 2080 DUKE 8G OC: da $840 a $890

RTX 2080 VENTUS 8G OC: da $830 a $880

Se la situazione non cambierà a breve, cosa che sembra impossibile allo stato attuale, saranno i cittadini americani a pagare con i propri soldi la guerra commerciale avviata da Trump, e questo è solo uno dei settori tecnologici che è stato colpito. Con l’avvicinarsi del periodo natalizio e del Black Friday, non è certo una buona notizia, anche per la grande distribuzione a stelle e strisce.