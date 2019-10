Partono oggi da Trony gli 'Sconti Epici' fino all'11 Ottobre

Trony annuncia oggi il lancio del nuovo volantino valido solo online, battezzato "Sconti Epici" ed attivo fino al prossimo 11 Ottobre solo online. Come accaduto con gli "Sconti Preziosi", anche in questo caso le promozioni abbracciano varie categorie d'elettronica ed informatica.

Tra le offerte troviamo quasi l'intera gamma di iPad Pro dello scorso anno, che è scontata del 5%. Il modello Wifi + Cellular con diagonale da 11 pollici ed 1 terabyte di memoria interna può essere acquistato a 1.799 Euro, che si traduce in un risparmio di 100 Euro rispetto al prezzo di listino In sconto anche il modello da 12,9 pollici WiFi Only, che passa a 1.649 Euro dai 1.700 Euro di listino di Apple.

Per quanto riguarda i televisori, l'LG 55SM8200PLA da 55 pollici è disponibile a 665 Euro, il 22% in meno rispetto agli 849 Euro precedenti. In offerta anche il Philips 65PUS7304/12 da 65 pollici, ad 870 Euro, mentre il Sony KD65XG8596BAEP da 65 pollici 4K HDR a 995 Euro , mentre il Panasonic TX-65GX810E da 65 pollici è disponibile a 975 euro.

Il comparto della telefonia invece vede il Galaxy S10 da 128GB a 699 Euro, il 185 in meno rispetto agli 849 Euro di listino, con iPhone Xr da 128GB che passa a 759 Euro, il 4% in meno se confrontato al prezzo di lancio.