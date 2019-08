Partono i super saldi di Gearbest: Xiaomi Mi Band 4 a 9,99 Dollari e tanti regali

Sono partiti nella giornata di ieri i super saldi di Settembre su Gearbest, che offriranno agli utenti coupon per risparmiare complessivamente fino ad 1 milione di Dollari. La vendita flash terminerà il 9 Settembre, e consentirà di godere fino al 50% di sconto su vari prodotti Xiaomi, oltre che di partecipare al sorteggio per vincere OnePlus 7 Pro.

Il tutto si articolerà in più mini-eventi, che come spiegato da Gearbest in un post sul blog, saranno divisi in vari giorni.

Buoni sconto

Questa promozione si terrà fino alle 24:00 del 6 Settembre. Coloro che accederanno almeno una volta al giorno su Gearbest, per cinque giorni, avranno l'opportunità di ottenere un coupon da 5 Dollari, mentre effettuando l'accesso quotidianamente per otto giorni, il buono sarà da 15 Dollari. In entrambi i casi, potrà essere utilizzato fino al 9 Settembre solo sui marchi esclusivi Gearbest.

E' disponibile anche un'altra promozione, che permette di ottenere un coupon extra da 50 Dollari su un ordine minimo di 99 Dollari e di 20 Dollari su un'importo di 50 Dollari. Questi saranno rilasciati ogni giorno a mezzanotte.

Le prime offerte

Sono già attive le prime offerte, però. Tra le tante iniziative promozionali c'è quella che garantisce la consegna veloce in 1-5 giorni su una vasta gamma di prodotti: tra gli sconti citiamo lo scooter elettrico pieghevole Alfawise M1 a 296,84 Euro con il coupon M1PLWHCP, ma anche un kit di tre lampadine intelligenti Yeelight a 49,77 Euro.

Sui prodotti per computer ed ufficio però Gearbest propone fino al 50% di sconto. Ad esempio, l'SSD Samsung da 500GB passa ad 81,45 Euro, mentre la Xiaomi Mi TV Box con 2GB di RAM ed 8GB di memoria interna può essere acquistato a 45,25 Euro,

Non poteva mancare alla festa Xiaomi, che partecipa con una selezione dedicata di prodotti. Tra tutti, troviamo la Xiaomi Mi Band 4 a 29,49 Euro, ma nel volantino diffuso (che vi proponiamo in calce) si fa riferimento ad un prezzo promozione di 9,99 Dollari per il braccialetto intelligente. Tuttavia, al momento non è noto quando sarà attiva l'offerta.