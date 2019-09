Partono da Trony gli 'Sconti di Classe' fino al 13 Settembre

Trony ha annunciato oggi il lancio del nuovo volantino valido solo online, attivo fino al 13 Settembre e battezzato "Sconti di Classe", in cui vengono proposti a prezzi scontati vari prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui smartphone e televisori. Vediamo insieme quali sono le proposte della catena di distribuzione.

Partendo dai TV, il Sony KD43XG8396BAEP da 43 pollici può essere acquistato al prezzo di 775 Euro, il 14% in meno rispetto agli 899 Euro di listino. E' disponibile in offerta anche l'LG OLED55B8 a 1.280 Euro, per un risparmio di 119 Euro se confrontato al prezzo di listino di 1.399 Euro. Tra i TV scontati troviamo anche il Panasonic TX-55GZ950E da 55 pollici, a 1.480 Euro.

Per quanto riguarda i laptop e prodotti d'informatica, il MacBook Air da 13 pollici con processore Intel i5 dual-core di ottava generazione, 8GB di RAM, SSD da 128GB e scheda grafica Iris Plus Graphics 617 può essere portato a casa a 1.099 Euro, l'8% in meno rispetto ai 1.199 Euro classici.

A livello di telefonia, citiamo iPhone 8 da 64GB a 599 Euro, mentre il Galaxy Note 9 con 512GB di memoria interna è disponibile al prezzo speciale di 799 Euro.

