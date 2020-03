Partono gli Unieuro Specials: sconti fino al prossimo 19 Marzo

Partono oggi sul sito web di Unieuro gli Unieuro Specials, i nuovi sconti che saranno disponibili fino al prossimo 19 Marzo solo online, e che permettono di acquistare a prezzi ridotti tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica.

Google Home è disponibile a 69,90 Euro, mentre Google Nest Mini 2 passa a 39,90 Euro, il 32% in meno rispetto ai 59 Euro di listino. Google Nest Hub invece passa a 79,90 Euro, che si traduce in una riduzione del prezzo del 38%.

Tra gli altri prodotti in offerta, segnaliamo il router TP-Link TL-MR150 wireless a banda singola a 79,99 Euro, 20 Euro in meno dai 99,99 Euro di listino, mentre l'extender TP-Link AC750 passa a 29,99 Euro, per un risparmio del 25% rispetto ai 39,99 Euro di listino.

In sconto c'è anche l'iPhone Xs Max da 64 gigabyte, a 799 Euro rispetto al prezzo di lancio di 1129 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo. Nel volantino sono presenti anche tantissimi videogiochi ed in generale dispositivi ed accessori legati al mondo del gaming.

Questa nuova offerta si aggiunge al volantino della Festa della Donna di Mediaworld e le altre promozioni proposte da altre catene di distribuzione.

Come sempre, fateci sapere attraverso i commenti se avete trovato qualcosa d'interessante o se non c'è nulla di particolarmente conveniente per le vostre esigenze.