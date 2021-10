Partorisce durante un attacco hacker e la bimba muore: è la prima morte da ransomware?

Dell'impatto che potrebbero avere i ransomware sulla salute abbiamo parlato qualche giorno fa. Tuttavia, la storia che è stata ripresa dal Wall Street Journal ha davvero dell'incredibile perchè potrebbe essersi verificata la prima morte da ransomware.

Tutto è iniziato quando una donna ha partorito mentre l'ospedale era stato preso di mira ad un attacco ransomware.

La vicenda fonda le sue radici nel 2019, quando lo Springhill Medical Center in Alabama era ostaggio dei malviventi informatici che, utilizzando il ransomware, avevano bloccato tutti i PC ed i sistemi. I gestori IT si erano rifiutati di pagare il riscatto, ed avevano adottato un approccio che mirava a mitigare i danni spegnendo la rete. Questa scelta ha fatto si che i lavori svolti in precedenza dai PC, fossero tornati a carico del personale sanitario che, di conseguenza, ha dovuto curare i pazienti senza avere accesso ai documenti digitali o alle apparecchiature informatiche.

E' in questo lasso di tempo che la donna si è rivolta all'ospedale per far nascere sua figlia, secondo il WSJ. I medici, senza avere a disposizione monitor e apparecchiature per monitorare i segni vitali dei pazienti e dei bambini, non sono stati in grado di riscontrare un battito pericolosamente accelerato per la neonata, una condizione che è solita verificarsi quando il cordone ombelicale è avvolto intorno al collo. La bimba aveva perso i segni e riportato gravi danni cerebrali, ed è morta nove mesi dopo.

La madre ha fatto causa all'ospedale ma i documenti hanno svelato che la morte poteva essere evitata se il personale medico fosse stato in grado di accedere alle apparecchiature.

L'hacker responsabile dell'attacco non è ovviamente stato ancora identificato, ma il WSJ riferisce che potrebbe trattarsi del gruppo russo Ryuk. Anche lo scorso anno tanti ospedali erano stati presi di mira dagli hacker, ma mai prima d'ora si era verificata una presunta "morte da ransomware".