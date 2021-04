Pass Covid, il Garante della Privacy stoppa il Governo: 'gravi criticità'

Arriva un primo stop per i Pass Covid proposti dal Governo. Il Garante per la Privacy ha infatti informato l’esecutivo di aver riscontrato delle gravi criticità nel decreto che regola i pass vaccinali, ed ha provveduto anche ad informare il Governo.

In un bollettino pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Garante osserva che “la norma appena approvata per la creazione e la gestione delle “certificazioni verdi”, i cosiddetti pass vaccinali, presenta criticità tali da inficiare, se non opportunamente modificata, la validità e il funzionamento del sistema previsto per la riapertura degli spostamenti durante la pandemia”.

Nello specifico, viene evidenziato che il Decreto Riaperture non garantisce una base normativa idonea per “l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi su scala nazionale, ed è gravemente incompleto in materia di protezione dei dati, privo di una valutazione dei possibili rischi su larga scala per i diritti e le libertà personali”. Tutto ciò va in contrasto con quanto stabilito dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali, ed il decreto “non definisce con precisione le finalità per il trattamento dei dati sulla salute degli italiani, lasciando spazio a molteplici e imprevedibili utilizzi futuri, in potenziale disallineamento anche con analoghe iniziative europee”.

Nella norma non viene nemmeno specificato chi sarà il titolare del trattamento dei dati.

Viene anche evidenziato un “utilizzo eccessivo dei dati sui certificati da esibire in caso di controllo, in violazione del principio di minimizzazione”.