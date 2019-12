Il passaggio al DVB-T2 porterà alla rottamazione di 10 milioni di TV

Nelle ultime settimane abbiamo più volte parlato del nuovo digitale terrestre e dello switch al DVB-T2. Secondo Remedia, il consorzio che gestisce i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, il passaggio porterà alla rottamazione di 10 milioni di televisori che diventeranno obsoleti.

In uno studio pubblicato dai colleghi di Digital-News, Remedia sottolinea come il consumatore che intende liberarsi del proprio televisore o decoder può consegnarlo gratuitamente al punto vendita nel momento in cui effettua l'acquisto di quello nuovo, grazie al servizio "uno contro uno". In alternativa è comunque possibile portare il prodotto presso l'isola ecologica più vicina del proprio comune di riferimento.

Nello studio si legge anche che lo switch al nuovo digitale terrestre porterà ad un aumento dei rifiuti tecnologici: in media ogni italiano ne produce 13 chilogrammi all'anno, un dato destinato a crescere ulteriormente prossimamente.

Remedia stima anche un ricambio medio del TV principale per le famiglie nei prossimi otto anni, e non solo nel 2022 quando diventerà attivo il nuovo standard. L'impatto sarà comunque elevato soprattutto perchè in varie abitazioni è addirittura ancora usato il "vecchio tubo catodico".

“Come consorzio nazionale ci rivolgiamo a tutti gli attori in campo, quindi anche ai cittadini, per accrescerne la consapevolezza e responsabilizzarli sul loro importante ruolo per realizzare una corretta filiera del riciclo, soprattutto quando si parla di elettrodomestici come i televisori, oggetti di larga diffusione che possono trasformarsi in rifiuti di difficile gestione. Conoscere diritti e possibilità a disposizione per la corretta raccolta del rifiuto è il primo passo per una gestione ecosostenibile dei Raee, puntando a limitare l’impatto ambientale che svolte tecnologiche di questo tipo possono provocare" afferma Danilo Bonato, DG di Remedia.