Il passaggio di una stella vicino al Sole ha alterato il movimento della Terra

Secondo un nuovo studio, pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal Letters, 2,8 milioni di anni fa il nostro sistema solare è stato sfiorato dal passaggio di una stella solitaria, che ha alterato con la propria gravità il movimento dei pianeti e la posizione della Terra rispetto al Sole.

Per quanto questa teoria possa sembrare assurda sono molteplici le prove raccolte dagli astronomi del Planetary Science Institute che hanno compiuto questo studio, tra cui il movimento stesso delle stelle che è possibile individuare considerando i loro parametri fisici.

L'astro in questione oggi è conosciuto alla scienza come HD-7977 e all'epoca del suo incrocio con le periferie del Sistema Solare, si trovava a 31.000 unità astronomiche (AU) dal Sole, ovvero 31.000 volte la distanza media oggi esistente tra il nostro pianeta e il Sole (149.597.870 km).

Il suo avvicinarsi al sistema solare esterno provocò all'epoca una serie di squilibri che portarono tutti i pianeti e i satelliti a riassestare le loro orbite, visto che la gravità enorme esercitata da questa stella pose l'intero sistema fra due fuochi (centri di attrazione), fino al suo definitivo allontanamento.

Fra le conseguenze che si ebbero sulla Terra, gli scienziati credono che le più importanti toccarono il meccanismo climatico che regola ancora oggi la distribuzione del calore in atmosfera, oltre al possibile spostamento dell'orbita di diversi chilometri. La Terra, infatti, secondo il principale autore dello studio, Nathan Kaib, in quel periodo si allontanò leggermente dal Sole, rimanendo sotto l'influsso della gravità di HD-7977, seppur questo spostamento non abbia portato a gravi danni, escludendo l'era glaciale.

Proprio 2,8 milioni di anni fa la Terra entrava infatti in un periodo di profondo cambiamento, che alla lunga avrebbe portato la superficie a raffreddarsi e a divenire più secca, nel mentre il pianeta riotteneva la sua originaria posizione, lungo la vecchia orbita.

Questo stesso fenomeno si verificò secondo Kaib anche durante la transizione termica del Paleocene-Eocene, 56 milioni di anni fa, quando la Terra si riscaldò di 14 gradi. "È già stato proposto che l'eccentricità orbitale della Terra fosse notevolmente elevata durante questo evento per ragioni cosmiche", ha spiegato l'astronomo, "ma i nostri risultati mostrano che le stelle di passaggio possono realmente provocare grandi trasformazioni orbitali ai pianeti, tanto che la Terra ne ha risentito varie volte nel corso della sua lunga storia".

Questi incontri ravvicinati sono molto pericolosi, assicurano gli scienziati. Possono infatti allontanare (anche brevemente) i pianeti abitati dalle fasce abitabili del loro sistema solare, condannandoli ad un destino simile a quello di Venere. Indirettamente potrebbero essere tuttavia in qualche caso anche vantaggiosi, visto che alterando l'orbita dei pianeti - soprattutto quelli che presentano grandi dimensioni o sono posti nelle orbite più esterne - possono interagire positivamente nello sviluppo della vita nei pianeti più interni.

Non dobbiamo in ogni caso immaginare che 2,8 milioni di anni fa la stella HD-7977 sia entrata all'interno del nostro sistema come una palla di biliardo, con l'intenzione di spostare tutti i pianeti che gli capitavano a tiro. Il sole ha infatti respinto abbastanza facilmente il suo ingresso nel sistema, mentre i giganti gassosi, ed in particolare Giove e Saturno, hanno protetto la Terra da un'eventuale sopra esposizione gravitazionale. Entrambi hanno fatto sì che il nostro pianeta non si allontanasse troppo dalla sua orbita e hanno ricacciato la Terra subito indietro, quando la stella si è allontanata e prima che il clima ne risentisse troppo duramente.