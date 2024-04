Passaporti, arriva l'Agenda Prioritaria: si riceve a casa entro 30 giorni, ecco come

L’odissea dei Passaporti potrebbe essere vicina alla fine, grazie ad un nuovo sistema che ha messo in campo il Ministero dell’Interno che permette di ricevere a casa il documento di viaggio entro 30 giorni, un tempo brevissimo se si tiene conto dei tempi di attesa a cui si erano abituati gli utenti negli ultimi anni.

Stiamo parlando della nuova “Agenda prioritaria online”, che è partita in sordina con una fase di sperimentazione che ha interessato un paio di Questure ma che ora è entrata in vigore quasi ovunque: da Milano a Bari, passando per Agrigento.

L’Agenda Prioritaria è uno strumento messo a disposizione dal Ministero dell’Interno a coloro che hanno la necessità di ottenere il documento entro trenta giorni, ed infatti come leggiamo sul sito della Polizia, “qualora sussistano motivi di urgenza dovuti a lavoro, salute, studio, turismo o altro, adeguatamente giustificati, sarà possibile rivolgersi direttamente alla Questura di competenza secondo le modalità che ogni Questura pubblicizza sul proprio sito per ottenere il rilascio del passaporto in tempi utili”. Il canale era già disponibile in precedenza ma ora è stato potenziato, ma come si legge sul sito passaportonline.poliziadistato.it, l’urgenza deve essere dimostrata.

Una volta ricevuto l’appuntamento, infatti, bisogna recarsi presso l’ufficio passaporti competente con la “documentazione attestante l’esigenza di rilascio del passaporto in via prioritaria”, ovvero biglietti aerei o documenti che accertino l’urgenza di viaggiare per motivi di lavoro o studio.

SanDisk 128GB Ultra scheda microSDXC adattatore SD fino a 140 è uno dei più venduti oggi su