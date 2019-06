Passaporti e carte d'identità su iPhone grazie ad iOS 13, ma in Italia è un miraggio

Tra le numerose novità di iOS 13 ce n'è una che consentirà agli iPhone di leggere i tag NFC delle carte d'identità nazionali e dei passaporti. La scorsa settimana il Giappone ha annunciato che le proprie carte d'identità saranno supportate, ed oggi è arrivata al conferma anche dalle autorità tedesche. Discorso diverso per l'Italia.

Il governo tedesco infatti si sta attrezzando per rendere diverse forme di carte d'identità compatibili con le interfacce NFC. A darne conferma il ministro degli interni della Germania, il quale ha annunciato che iOS 13 consentirà agli utenti Apple di caricare sul proprio iPhone le tessere identificative nazionali, permessi di soggiorno e passaporti biometrici. Al contempo, anche l'applicazione AusweiseApp2 del Governo Federale sarà aggiornata per iOS 13 e supporterà la funzionalità degli ID Digitali di Apple.

Nelle versioni attuali di iOS, Apple ha limitato il lettore NFC degli iPhone ad Apple Pay. iOS 13 rimuove la limitazione tecnica in modo tale che gli utenti possano scansionare più chip NFC, ma gli sviluppatori dovranno ottenere l'approvazione da Apple per ragioni di sicurezza.

Anche il governo britannico di recente ha confermato di aver raggiunto con Apple un accordo per far funzionare l'app Brexit per i diritti di residenza dei cittadini dell'Unione Europea tramite il chip NFC di iPhone, mentre dall'Italia ancora non è arrivata alcuna novità da questo tipo.

Allo stato attuale non sappiamo se il nostro governo abbia intenzione di introdurre la funzione, ma è facile intuire che inizialmente non sarà compatibile, il che non rappresenta certo una novità se si conta che a due anni dal via la Carta d'Identità Elettronica ancora non è diffusa.