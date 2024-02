Passaporti e CIE, dopo un anno non è cambiato nulla: tempi di attesa ancora elevati

A poco più di un anno dall’ultima notizia relativa al caos passaporti, non è cambiato nulla. Un articolo pubblicato negli scorsi giorni da Il Corriere della Sera evidenzia come i tempi d’attesa per il rilascio del documento siano ancora elevati, al punto che circa 100mila viaggi già organizzati sarebbero saltati.

Il Corriere evidenzia che per ottenere un nuovo passaporto o per rinnovare quello scaduto i tempi siano molto ampi. Nei capoluoghi di regione, la prenotazione è possibile online tramite il sito dedicato, ma trovare uno slot disponibile prima dell’estate è praticamente impossibile. Anche le telefonate in questura sono inutili, in quanto si viene comunque reindirizzati alla stessa pagine.

Sulla questione è intervenuto lo scorso gennaio anche il Ministro dell’Interno, Piantedosi, il quale in un question time alla Camera ha promesso un aumento del personale agli sportelli. La Polizia di Stato però osserva che se sussistono ragioni di urgenza legate al lavoro o salute, ma anche allo studio o vacanze già prenotate è possibile rivolgersi alla Questura per la richiesta.

Uno studio de Il Sole 24 Ore effettuato nei 21 capoluoghi di regione e di provincia conferma l’emergenza. A Bari è praticamente impossibile prendere un appuntamento, e lo stesso vale anche a Torino, Perugia, Assisi e Spoleto. A Milano l’attesa è di 90 giorni, mentre a Roma di due mesi e mezzo. Va meglio a Firenze, dove i tempi si aggirano tra tre e quattro settimane, mentre a Genova gli abitanti possono mettere le mani sul documento in 15-20 giorni.

La stessa problematica si presenta anche per la Carta d’Identità Elettronica, a dimostrazione di come ad essere in tilt sia l’intero sistema. Un ausilio però potrebbe arrivare dal sistema Polis di Poste Italiane, che permette di richiedere i documenti allo sportello.