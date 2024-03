Passaporti, odissea finalmente finita? Poste dà il via al rilascio

Grazie al Progetto Polis di Poste Italiane, potrebbe essere finalmente vicina la luce in fondo al tunnel dal problema del rilascio dei passaporti. Il direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, a margine del Capital Markets Day 2024 ha fatto il punto sul progetto e sull’impatto che è destinato ad avere.

Lasco ha spiegato che attualmente il progetto Polis, che è rivolto ai comuni con meno 15mila abitanti, viaggia spedito ed entro aprile il servizio di richiesta e rinnovo dei passaporti sarà disponibile in altri 131 uffici postali. “Abbiamo attualmente circa 1.600 cantieri aperti ed 800 uffici postali sono già stati realizzati. In questi uffici Polis sono erogati gran parte dei servizi autorizzati, come i certificati anagrafici e quelli dell’Inps. Il progetto pilota del rilascio e del rinnovo dei passaporti – avviato in due comuni del bolognese, San Pietro in Casale e Toscanella - ha portato a 20 richieste in meno di due settimane: ad aprile estenderemo il servizio ad altri 131 uffici postali” ha affermato.

Nella giornata di ieri, intanto, il Governo ha fatto il punto sulla dismissione dello SPID e sulle intenzioni di voler puntare tutto sulla Carta d’Identità Elettronica come unico strumento d’identificazione nei servizi della Pubblica Amministrazione.

Su OPPO Enco Buds2, Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, in-ear è uno dei più venduti di oggi.