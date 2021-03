Passaporto Sanitario UE, ci siamo: disponibile dal 15 Giugno

Il Certificato Verde dell'Unione Europea, attraverso cui la Commissione vuole ripristinare i viaggi ed il turismo, sarà disponibile a partire dal 15 Giugno 2021. L'annuncio è stato dato da Thierry Breton, il responsabile della strategia anti-Covid dell'UE, in un'intervista.

Il Commissario, nel corso della chiacchierata ha mostrato sia la versione digitale che quella cartacea del certificato. Su smartphone sarà a sfondo giallo, mentre quella cartacea sarà caratterizzata da uno sfondo verde. Non cambiano invece le informazioni contenute al loro interno: l'eventuale risultato del tampone negativo, il certificato di guarigione dal Coronavirus o l'attestazione di vaccinazione.

Breton ha spiegato che il Certificato sarà "armonizzato", il che vuol dire che in ogni nazione dell'Unione Europea sarà proposto sotto la stessa forma, ma sarà anche "coperto dalla regolamentazione generale dei dati personali".

Per coloro che sono stati vaccinati, saranno presenti informazioni sul siero ricevuto, e secondo Breton rappresenterà un documento cardine per salire su un aereo, entrare nei luoghi pubblici o partecipare alle manifestazioni.

Il vaccino ovviamente non sarà obbligatorio per poter ricevere il Passaporto Sanitario: in tale assenza, infatti, sarà richiesto un test negativo. A riguardo Breton ha spiegato che l'Unione Europea è al lavoro per sviluppare test antigenici rapidi. L'obiettivo è riaprire il prima possibile.